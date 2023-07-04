Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС

В частности, министерство рекомендует иметь при себе "тревожный чемоданчик", где будут личные документы, маска или респиратор, влажные салфетки, сменная одежда и обувь, минимально необходимый запас воды и пищи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минздрав Украины после заявления советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа о планируемой атаке на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустил рекомендации для населения на случай взрыва на станции. Соответствующая информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации Карчаа, ВСУ в ночь на 5 июля планируют ударить по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников, а также намерены сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, заявил Карчаа.

"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, министерство рекомендует иметь при себе "тревожный чемоданчик", где будут личные документы, маска или респиратор, влажные салфетки, сменная одежда и обувь, минимально необходимый запас воды и пищи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.