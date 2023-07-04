В Марокко заявили, что атаки на территории Палестины мешают установлению мира в регионе

Глава МИД страны Насер Бурита призвал мировые страны вмешаться, чтобы завершить конфликт

РАБАТ, 4 июля. /ТАСС/. Марокко осуждает многочисленные акты агрессии Израиля против палестинского города Дженин (на Западном берегу реки Иордан), повлекшие за собой смерти и разрушения. Об этом заявил во вторник в Рабате министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита. Он выступил на совместной пресс-конференции со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадой бен Хамудой аль-Бусаиди.

"Королевство Марокко вновь осуждает и отвергает многочисленные акты израильской агрессии против Дженина, повлекшие за собой смерти и разрушения. Марокко выражает свою поддержку и солидарность с палестинским народом на этом сложном и критическом этапе", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства североафриканского королевства. Бурита призвал "международное сообщество и мировые державы вмешаться, чтобы положить конец агрессии, от которой страдает палестинский народ и его территория".

Роль палестинского вопроса в установлении мира на Ближнем Востоке

Министр также отметил, что "атаки на палестинские территории никоим образом не способствуют созданию условий, благоприятствующих открытию диалога и установлению мира в регионе". "Текущая ситуация весьма критическая, и она угрожает оставшейся надежде на установление мира на Ближнем Востоке, подпитывает экстремизм и насилие в регионе", - добавил Бурита.

Глава марокканского МИД подчеркнул "центральную роль палестинского вопроса", заявив, что "без его справедливого и окончательного решения мир на Ближнем Востоке невозможен".

"Есть международный консенсус по урегулированию палестинского вопроса в рамках принципа [сосуществования] двух государств - Государства Израиль и независимого Государства Палестина в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - подытожил Бурита.

Как заявил со своей стороны аль-Бусаиди, "в ближневосточном регионе не может быть прочной стабильности и развития без мирного, справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса". Он также обратил внимание "мирового сообщества и влиятельных государств на важность соблюдения международного права для восстановления законных прав палестинского народа в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и Арабской мирной инициативой".

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.

Операция в Дженине

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По последним данным, в результате действий Израиля в городе и его окрестностях погибли 13 человек, не менее 120 получили ранения. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".