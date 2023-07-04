ВОЗ предупредила о рисках для здоровья из-за природного феномена Эль-Ниньо

В организации считают, что ожидаемое повышение температуры в ряде районов планеты может привести в конце 2023 года и в 2024 году к распространению инфекционных заболеваний

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Природный феномен Эль-Ниньо и связанное с ним ожидаемое повышение температуры в ряде районов планеты может привести в конце 2023 года и в 2024 году к распространению инфекционных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заранее подготовила запасы лекарств и других материалов в странах, которые могут пострадать, заявила во вторник на брифинге в Женеве директор департамента ВОЗ по проблемам окружающей среды, изменения климата и здоровья Мария Нейра.

"ВОЗ готовится к очень высокой вероятности того, что 2023 и 2024 годы будут отмечены явлением Эль-Ниньо", - сказала она, напомнив, что условия для формирования Эль-Ниньо,"как ожидается, достигнут своего пика в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года". В этой связи, по словам Нейры, организация "заранее подготовила запасы", включая лекарства от холеры, основные медицинские материалы, средства для лечения детей с тяжелым истощением и осложнениями, "во многих странах, которые будут затронуты Эль-Ниньо", в частности в государствах Сахеля (Мали), Африканского Рога (Сомали, Эфиопия), Пакистане и Мьянме.

"Ожидается, что Эль-Ниньо изменит динамику ряда заболеваний, включая лихорадку денге, чикунгунью и другие вирусные заболевания, переносимые комарами", - добавила глава департамента. Повышение температуры или количества осадков приведет к росту численности комаров и усилению передачи вирусов, что "будет способствовать возникновению потенциальных эпидемий", заявила она.

Среди рисков, связанных с последствиями Эль-Ниньо, глава департамента ВОЗ также назвала распространение переносимой комарами малярии и заболеваний, передающихся через воду, таких как холера. Беспокойство вызывают и возможные перебои в оказании медицинских услуг из-за отсутствия водоснабжения. Загрязнение воздуха в результате лесных пожаров может вызвать проблемы со здоровьем, включая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. ВОЗ в сотрудничестве со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) "поддерживает страны в разработке планов действий по охране здоровья от жары", резюмировала Нейра.

Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Это природное явление связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана. ВМО заявила ранее во вторник, что Эль-Ниньо с вероятностью в 90% сформируется во второй половине 2023 года.