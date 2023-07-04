СМИ: армия Тайваня провела учения сил ПВО с применением ЗРК Avenger

По данным Центрального информационного агентства острова, в них приняли участие 11 частей сухопутных войск

ГОНКОНГ, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня провели во вторник учения сил ПВО с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Avenger. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Учения под названием "Шэнь кун" прошли в уезде Пиндун на юге острова. В них приняли участие 11 частей сухопутных войск, в том числе 21-е артиллерийское соединение, подразделения из гарнизонов островов Пэнху и Цзиньмэнь, а также силы ПВО корпуса морской пехоты.

В качестве учебных целей использовались беспилотные летательные аппараты. Как отметил главный инструктор артиллерийского центра подготовки сухопутных войск Тайваня подполковник Чэнь Юйвэнь, принимавшие участие в учениях военнослужащие впервые применяли ракеты Stinger, поэтому не все воздушные цели были успешно поражены. По его словам, по нормативу военные должны были обнаружить, идентифицировать, отследить цель и произвести выстрел за 7-12 секунд.

ЗРК Avenger были поставлены Тайваню из США. Эта самоходный зенитно-ракетный комплекс на базе бронеавтомобиля Humvee, который оснащен собственной РЛС и двумя контейнерами с зенитными ракетами FIM-92 Stinger.

Как отмечает агентство, помимо самоходных зенитных платформ, Тайвань также закупил в США ПЗРК Stinger в классическом исполнении для применения индивидуальными операторами.

В понедельник также в уезде Пиндун прошли учения по предотвращению высадки морского десанта. В ходе них несколько бригад сухопутных войск и морской пехоты отрабатывали уничтожение надводных целей у побережья при помощи противотанковых управляемых ракет TOW 2A. Кроме того, сухопутные войска провели учения с боевыми стрельбами, в которых были задействованы вертолеты армейской авиации и реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000.