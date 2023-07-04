ПА ОБСЕ призвала РФ поддержать инициативу МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

Также в резолюции говорится, что российские войска должны покинуть объект

ОТТАВА, 4 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ приветствует усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по стабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призывает РФ поддержать инициативу по созданию защитной зоны вокруг станции. Об этом сообщается в резолюции ОБСЕ по итогам заседания ПА, которое проходило в канадском Ванкувере с 30 июня по 4 июля.

"Приветствуем усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации в области безопасности вокруг украинской Запорожской атомной электростанции, - говорится в резолюции. - Настоятельно призываем РФ поддержать инициативу МАГАТЭ по созданию защитной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС". Кроме того, в документе ПА ОБСЕ отмечается, что ВС РФ должны покинуть объект и предоставить инспекторам МАГАТЭ беспрепятственный доступ к реакторам АЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.