Красный Полумесяц сообщил о гибели двух арабов при столкновениях в Дженине

Таким образом, общее число жертв за время спецоперации израильской армии в этом регионе достигло 13

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Двое палестинцев погибли во вторник в результате столкновений арабов с израильскими силами, которые проходили в городе Дженин и прилегающем к нему лагерю беженцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Таким образом, общее число жертв за время спецоперации израильской армии в этом регионе достигло 13.

Некоторое время назад радио Kan сообщило, что израильские военные начали осуществлять вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в ходе столкновений ранения получили не менее 120 арабов. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".