4 июля, 20:10
Палестино-израильский конфликт

СБ ООН проведет 7 июля консультации по ситуации в Дженине

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в городе и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 7 июля проведет закрытые консультации по ситуации в Дженине. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве ОАЭ при всемирной организации.

"Подтверждаем проведение по нашему запросу", - отметили в миссии.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. Об ожидаемом завершении нынешней операции в Дженине после выполнения целей заявил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация