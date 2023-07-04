СБ ООН проведет 7 июля консультации по ситуации в Дженине

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию в городе и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев

ООН, 4 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 7 июля проведет закрытые консультации по ситуации в Дженине. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве ОАЭ при всемирной организации.

"Подтверждаем проведение по нашему запросу", - отметили в миссии.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. Об ожидаемом завершении нынешней операции в Дженине после выполнения целей заявил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.