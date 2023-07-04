ПА ОБСЕ призвала заменить миротворческую миссию в Приднестровье гражданской

Соответствующее предложение было выдвинуто в рамках принятой резолюции

ОТТАВА, 4 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ считает, что следует преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в "многостороннюю гражданскую миссию". Такое мнение приводится в резолюции ПА ОБСЕ, принятой по итогам ее заседания, которое проходило в Ванкувере с 30 июня по 4 июля.

"[Парламентская ассамблея ОБСЕ] предлагает всем причастным сторонам начать политические дискуссии для того, чтобы преобразовать нынешнюю миротворческую операцию в Приднестровском регионе в многостороннюю гражданскую миссию с соответствующим международным мандатом, который будет отражать все реальные потребности на местах", - говорится в документе.

Кишинев также предлагал заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше 1 тыс. человек, десятки тысяч были ранены.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Сейчас они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.