Зеленский и Макрон достигли новых оборонных соглашений

Также президенты Украины и Франции обсудили предстоящий саммит НАТО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили гарантии безопасности для Украины и поделились ожиданиями от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

"Полезный и продуктивный разговор с президентом Франции. Мы обсудили выполнение предыдущих и достигли новых оборонных соглашений. <...> Мы поделились своими ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе и поговорили о будущих гарантиях безопасности для Украины", - написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Зеленский добавил, что обсудил с французским коллегой ситуацию на поле боя, а также договорился держать ситуацию вокруг Запорожской АЭС на совместном контроле с МАГАТЭ.