Глава МИД Италии заявил, что последнее адресованное ему сообщение Берлускони было о мире

Бывший итальянский премьер-министр умер 12 июня на 87-м году жизни

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Последнее сообщение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони главе МИД, вице-премьеру Италии Антонио Таяни касалось мира. Об этом рассказал во вторник в эфире телеканала RAI3 сам Таяни, ближайший соратник политика, умершего 12 июня.

"Последнее сообщение я получил накануне дня смерти. Я отправлялся в США с визитом. И Берлускони мне написал: "Ты увидишь [госсекретаря Энтони] Блинкена, поговори с ним о мире. Мы должны вместе над ним работать", - рассказал Таяни.

Сам он вернулся раньше из поездки, чтобы успеть на похороны лидера его партии "Вперед, Италия". На следующей неделе состоится партийный конгресс, на котором должен быть утвержден новый председатель. Таяни является ее вице-председателем.

Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза. Церемония похорон с государственными почестями проходила в Кафедральном соборе Милана.