Зеленский утверждает, что РФ разместила похожие на взрывчатку предметы на блоках ЗАЭС

Президент Украины заявил, что Москва хочет либо "имитировать удар по станции", либо у нее "другой сценарий"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы разместила предметы, "похожие на взрывчатку", на крыше энергоблоков Запорожской АЭС.

В видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, Зеленский со ссылкой на разведку утверждает, что Россия хочет либо "имитировать удар по станции", либо у нее "другой сценарий".

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о планируемой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля на Запорожскую АЭС.

По информации Карчаа, украинские военные ударят по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников. Также, по словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", ВСУ намерены сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, отметил Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.