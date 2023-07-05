В Узбекистане завершается досрочное голосование на досрочных выборах президента

С 28 июня по 1 июля правом досрочного голосования воспользовались 376 623 гражданина республики

ТАШКЕНТ, 5 июля. /ТАСС/. Досрочное голосование на назначенных на 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана, которое началось 28 июня, заканчивается в среду. Как сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Узбекистана, волеизъявление завершится в 18:00 по местному времени (16:00 мск).

С 28 июня по 1 июля правом досрочного голосования воспользовались 376 623 гражданина республики. На территории страны проголосовали 275 592 гражданина, за рубежом - 101 031. Всего на президентских выборах зарегистрированы 19,66 млн избирателей.

Для досрочных выборов президента было организовано 10 784 избирательных участка, в том числе 56 в 39 зарубежных странах при посольствах и других представительствах республики.

В соответствии с избирательным кодексом досрочно проголосовать может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства. Для этого он должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указывается причина отсутствия в день выборов. Это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем своим указом назначил их на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае, если действующий президент не может исполнять обязанности в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили к председателю Сената (верхней палаты парламента).

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Кандидаты в президенты

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять партий. Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.