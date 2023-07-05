В Абхазии заявили, что восстановление авиасообщения с РФ станет фактором роста экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что Абхазия может стать туристическим магнитом для россиян

СУХУМ, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб считает восстановление авиасообщения с Россией фактором роста экономического потенциала республики. Об этом он заявил на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым во вторник вечером в Сухуме, сообщает пресс-служба Кабмина республики.

"Все мероприятия, реализуемые в рамках основополагающих документов, подписанных между дружественными странами Абхазией и Россией, архиважны для граждан республики, важны для экономической стабильности и экономического развития государства. Помимо мероприятий по восстановлению электроэнергетической системы в Абхазии, наиболее важным является запуск аэропорта. Восстановление авиасообщения с Россией в свою очередь станет не только хорошим решением транспортных задач, но и фактором роста экономического потенциала. В реализации всех совместных мероприятий мы готовы применить системный и комплексный подход", - сказал Анкваб.

Как отмечается в сообщении, в обозримой перспективе при участии российских инвесторов в республике будет восстановлен международный сухумский аэропорт, будут возведены три крупных гостиничных комплекса рядом с Пицундой. "Все эти объекты инфраструктуры станут новыми точками роста для туристической сферы Абхазии и всей экономики страны в целом", - подчеркнул Максим Решетников. По его словам, развитие инфраструктуры позволит российским компаниям более активно выходить на абхазский рынок и находить новые возможности для развития. "Все реализованные проекты останутся здесь и будут работать на благополучие республики", - добавил он.

Абхазия, по словам главы Минэкономразвития России, способна стать туристическим магнитом для огромного количества россиян.

Решетников во вторник посетил с однодневным визитом Абхазию. Он побывал на нескольких объектах, восстанавливаемых на российские финансовые средства в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы. Расположенный в 18 км от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой, длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3,6 км, что позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.