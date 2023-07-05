Депутаты Оркнейских островов поддержали идею о возможном выходе из состава Великобритании

За эту инициативу выступили 15 депутатов, против высказались 6

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Члены муниципального совета Оркнейских островов в Шотландии поддержали предложение о необходимости пересмотра отношений с правительствами в Эдинбурге и Лондоне и возможном выходе из состава Великобритании. Как сообщила во вторник вещательная корпорация Би-би-си, за эту идею проголосовали 15 депутатов, в то время как против выступили всего 6 законодателей.

"Настало время для властей отнестись к нам серьезно. Мы должны изучить все имеющиеся у нас опции. У нас много возможностей, мы даже можем получать деньги напрямую из Минфина в Лондоне и сами заботиться о своем будущем. Нас подавляли, и мы все знаем, что нам есть что сказать о дискриминации в отношении нашего сообщества со стороны правительств. Мы все знаем, насколько меньше мы получаем по сравнению с другими архипелагами [Шотландии]", - заявил глава местного совета Джеймс Стокан. В качестве основных проблем островных властей он обратил внимание на трудности с паромным сообщением архипелага с материковой частью Шотландии и нехватку бюджетного финансирования.

Как отметила Би-би-си, теперь чиновники региональной администрации должны будут составить отчет о возможных формах управления Оркнейскими островами. В частности, речь идет о возможности воссоединения с Норвегией или же получения статуса коронных земель, как Нормандские острова в проливе Ла-Манш, или заморской территории Соединенного Королевства по типу Фолклендских островов. Предполагается, что по итогам голосования на Оркнейских островах будет создана консультативная группа по конституционной реформе.

В 2017 году местный совет также выступил за то, чтобы провести анализ возможных вариантов получения большей автономии региона без объявления независимости Оркнейских островов. По следам обсуждений был опубликован официальный доклад о различных способах управления островами, однако он не содержал конкретных рекомендаций.

В настоящее время совет Оркнейских островов состоит из 19 независимых политиков, которые не являются членами какой-либо партии, и двух представителей "зеленых". В 2014 году на референдуме о выходе Шотландии из состава Великобритании 67% жителей Оркнейских островов, участвовавших в голосовании, выступили за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.

Лондон против

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в свою очередь заявил об отсутствии "механизма присвоения статуса коронных земель или заморской территории для какой-либо части Великобритании". Он также подчеркнул, что Лондон "поддерживает Оркнейские острова и выделяет £50 млн ($64 млн) для повышения экономического процветания" архипелага. "Но позиция правительства состоит в том, что Великобритания сильнее, когда едина", - добавил представитель Сунака.

Правительство в Эдинбурге тем временем сообщило, что совет Оркнейских островов в 2023-2024 годах получит £90 млн ($115 млн) из шотландского бюджета. Власти Норвегии отказались давать комментарии относительно дискуссий, которые ведутся властями Оркнейских островов.

По информации газеты The Guardian, Стокан планирует в ближайшие дни написать письмо Сунаку и первому министру Шотландии Хамзе Юсафу с требованием начать переговоры о финансировании и политическом статусе Оркнейских островов. При этом Стокан пока не обсуждал возможность воссоединения архипелага с Норвегией, Данией или Швецией.

История островов

Оркнейские острова, расположенные на северо-востоке Шотландии между островом Великобритания и Шетландскими островами - это архипелаг из 70 островов, из которых обитаемы около 20. Всего там проживают более 22 тыс. человек. Крупнейший по площади остров - Мейнленд, где находится административный центр Керкуолл.

Оркнейские острова стали частью королевства Шотландия в 1468 году, когда король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан I (1426-1481) передал их шотландскому монарху Якову III (1451-1488) в качестве приданого за свою дочь Маргариту (1456-1486). Изначально предполагалось, что архипелаг будет во временном владении, однако из-за неспособности Кристиана I выполнить условия расписки они остались частью Шотландии. В 1707 году был подписан Акт об унии Англии и Шотландии, в результате которого образовалось королевство Великобритания.