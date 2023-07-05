Telegraph: Байден продвигает на пост генсека НАТО Урсулу фон дер Ляйен

Газета отмечает, что благодаря отличному знанию французского языка глава Еврокомиссии может заручиться поддержкой президента Франции Эмманюэля Макрона

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наилучшей кандидатурой для того, чтобы возглавить НАТО в 2024 году. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванные источники в альянсе.

По словам одного из них, американский лидер пытался убедить немецкого политика встать во главе НАТО из-за опасений, что достойной замены нынешнему генсеку блока Йенсу Столтенбергу за предстоящие 12 месяцев найти не удастся.

"У нас будет проблема в следующем году, потому что становится очевидно, что ситуация не станет лучше, чем в этом году", - добавил другой источник издания. Еще один собеседник газеты сообщил, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла "прочная связь", которая позволила укрепить трансатлантическое взаимодействие по вопросам Китая, Украины и климата. Как отмечается в статье, глава ЕК сейчас "полагается на Вашингтон в вопросах разведданных", что означает отказ от прежнего подхода, когда основной считалась информация от европейских разведывательных ведомств.

Как пишет The Daily Telegraph, тот факт, что фон дер Ляйен отлично владеет французским языком, может обеспечить ей поддержку со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. При этом против главы ЕК может сыграть не самое лучшее управление Министерством обороны Германии, которое она возглавляла с 2013 по 2019 год.

Фон дер Ляйен ранее говорила, что для нее станет честью быть включенной в список претендентов на пост генсека НАТО, однако ее официальный представитель заметил, что она не сможет занять эту должность "ни сейчас, ни в будущем". Издание утверждает, что в личных разговорах с Байденом фон дер Ляйен заверила американского президента, что не сможет занять пост как минимум до следующего года, на который намечены выборы главы ЕК.

4 июля Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Как говорится в заявлении Североатлантического альянса, это решение будет формально утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.