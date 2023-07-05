Telegraph: США заблокировали кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

Причиной такого решения стала слишком активная поддержка Киева со стороны министра обороны Великобритании, уточняет газета

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Беспрецедентная поддержка Украины министром обороны Великобритании Беном Уоллесом могла стоить ему поста генсека НАТО. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph.

По ее информации, Уоллес считался фаворитом среди кандидатов на должность генерального секретаря альянса, которую сейчас занимает норвежец Йенс Столтенберг. Однако именно слишком активная помощь Киеву вызвала значительную напряженность между главой британского Минобороны и Вашингтоном. Издание замечает, что Уоллес пошел намного дальше в оказании военной поддержки Украине, чем Соединенные Штаты, в том числе более оперативно принял решение о поставках Киеву танков и ракет с большим радиусом действия.

В конце июня The Daily Telegraph сообщила, что правительство Великобритании осталось сильно разочаровано решением президента США Джо Байдена не поддерживать кандидатуру Уоллеса. По сведениям правительственных источников издания, амбициям Уоллеса не суждено было сбыться из-за позиции главы Белого дома, заблокировавшего его утверждение на пост главы НАТО. При этом считается, что глава Белого дома при обсуждении кандидатов на пост руководителя альянса прислушался к позиции Франции и ФРГ, настаивавших на том, чтобы новый генсек НАТО был представителем государства - члена Евросоюза. Спустя несколько дней Уоллес признался, что отказался от претензий занять пост в Брюсселе.

4 июля Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Как говорится в заявлении Североатлантического альянса, это решение будет формально утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.