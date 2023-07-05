В Марокко назвали автомобильную отрасль двигателем роста и создания рабочих мест

Ожидается, что к концу 2023 года в автомобильном секторе страны будет задействовано 230 тыс. человек

РАБАТ, 5 июля. /ТАСС/. Оборот экспорта автомобильной отрасли Марокко достигнет к концу 2023 года 138 млрд дирхамов (около $13 млрд). Об этом, как передал во вторник информационный портал Telquel, сообщил министр промышленности и торговли Риад Меззур.

По его словам, сейчас в королевстве строится 60 автомобильных заводов, что повысит возможности автомобильного сектора, в котором к концу года будет работать 230 тыс. человек. Он назвал отрасль "настоящим двигателем роста и создания рабочих мест в стране".

В 2022 году оборот экспорта автомобильного сектора Марокко составил рекордные 111 млрд дирхамов (почти $11 млрд), что на 33% больше, чем в 2021 году. На территории страны производятся автомобили популярных европейских марок, в том числе французских и немецких. Значительная часть продукции направляется в страны Евросоюза.

В мае 2023 года в Рабате при личном участии короля Мухаммеда VI состоялась презентация двух прототипов автомобилей. Монарху представили автомобиль компании Neo Motors, в которой присутствует марокканское финансирование, и прототип водородного транспортного средства компании NamX под названием HUV (Hydrogen Utility Vehicle, то есть "водородный внедорожник"), разработанного при участии марокканского специалиста.

Как отмечали местные комментаторы, это два инновационных проекта, которые будут способствовать продвижению бренда "Сделано в Марокко" и укрепят положение королевства как конкурентоспособной платформы для производства автомобилей.