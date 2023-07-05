Nikkei: Япония планирует сбросить очищенную воду с "Фукусимы-1" в августе

Находящийся с официальным визитом в Токио глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается реализовать план по сбросу в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в августе. Об этом в среду сообщила ведущая деловая газета страны Nikkei.

По ее данным, в настоящее время конкретные сроки сброса воды изучаются. Как отмечает издание, японская сторона намерена последовательно доносить до местного населения и соседних стран позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликовавшего во вторник доклад, в котором подчеркивается, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Находящийся с официальным визитом в Токио глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил, что агентство считает "крайне незначительным" влияние слива воды на жителей и экосистему региона.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" сейчас скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода тритий. В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительные массивы этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предполагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

21 марта в совместном заявлении РФ и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран подчеркивалось, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены планами Токио и считают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и провести исчерпывающие консультации по этому вопросу.