Yomiuri: Mitsubishi Heavy Industries будет разрабатывать в Японии АЭС нового поколения

На разработку и производство двух высокотемпературных реакторов, в которых для охлаждения будет использоваться гелий, правительство страны намерено выделить $642 млн, сообщила газета

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло решение выбрать местного гиганта тяжелой промышленности Mitsubishi Heavy Industries в качестве основной компании, которая будет вести и курировать разработку АЭС нового поколения. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Подчеркивается, что главной особенностью таких АЭС станут высокотемпературные реакторы с газовым охлаждением и быстрые реакторы. Правительство Японии планирует выделить 90 млрд иен ($642 млн по текущему курсу) на разработку и производство в ближайшие годы двух высокотемпературных реакторов, в которых для охлаждения используется гелий.

Разработку новых реакторов на быстрых нейтронах планируется начать после 2040 года. В 2016 году Япония окончательно свернула проект реактора на быстрых нейтронах "Мондзю", который был запущен еще в 1994 году, но уже через год был законсервирован из-за пожара, вызванного утечкой натрия. Власти Японии ранее уже отмечали, что в дальнейшем планируют использовать площадку "Мондзю" в префектуре Фукуи для создания нового экспериментального реактора на быстрых нейтронах.

В случае реализации плана, это станут первые новые АЭС, построенные в Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после удара мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить к 2050 году.