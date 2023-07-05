Уругвай не стал подписывать декларацию по итогам саммита стран Mercosur

Президент Уругвая Луис Лакалье Поу неоднократно выступал с критикой объединения, указывая на необходимость его модернизации и недостаток гибкости

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /ТАСС/. Президент Уругвая Луис Лакалье Поу не стал подписывать совместное заявление глав стран Южноамериканского общего рынка (Mercosur), которое было принято во вторник по итогам прошедшего в Аргентине саммита.

"Президент Лакалье настаивает на том, что члены Mercosur могут вести переговоры [о торговых соглашениях] независимо от блока, и он в каком-то роде выражает эту позицию, отказываясь подписать заявление. Это известная позиция", - прокомментировал решение своего коллеги президент Аргентины Альберто Фернандес на пресс-конференции.

Лакалье Поу неоднократно выступал с критикой Mercosur, указывая на необходимость модернизации и недостаток гибкости объединения. Он также отстаивал право Уругвая заключать торговые соглашения с другими странами без участия партнеров по блоку. "Вместе намного лучше, и если мы будем выступать с Аргентиной, Бразилией и Парагваем вместе, мы будем намного сильнее, у нас будут намного более сильные позиции для переговоров. Отсутствие действий - вот что нас беспокоит", - сказал уругвайский президент, выступая на саммите.

В совместном заявлении, которое подписали Фернандес, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер Парагвая Марио Абдо Бенитес, страны отметили необходимость "усиления внутренней сплоченности" и заявили о "приверженности Mercosur к скорейшему подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом во благо всех сторон и с учетом их различных уровней развития".

В июле прошлого года Уругвай сообщил, что завершил подготовку технико-экономического обоснования соглашения о свободной торговле с Китаем, после чего было объявлено о намерении в ближайшее время начать переговоры с целью его подписания. В декабре 2022 года республика подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве, несмотря на протесты партнеров Mercosur.