5 июля, 02:17,
обновлено 5 июля, 02:46
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные наносят удары по сектору Газа

В пресс-службе израильской армии это назвали ответом на обстрелы со стороны Газы

ТАСС, 5 июля. Израильские военные в ответ на ракетный обстрел наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракетные обстрелы, произведенные ранее ночью (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Израиля уточнили, что удар нанесен по подпольному предприятию по производству оружия, а также по предприятию по производству материалов для ракет. Объекты принадлежали палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории. Они были перехвачены. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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