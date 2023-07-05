Израильские военные наносят удары по сектору Газа

В пресс-службе израильской армии это назвали ответом на обстрелы со стороны Газы

ТАСС, 5 июля. Израильские военные в ответ на ракетный обстрел наносят удары по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ответ на ракетные обстрелы, произведенные ранее ночью (в среду), армия Израиля наносит удары по сектору Газа", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Израиля уточнили, что удар нанесен по подпольному предприятию по производству оружия, а также по предприятию по производству материалов для ракет. Объекты принадлежали палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по израильской территории. Они были перехвачены.