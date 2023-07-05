Китай выступил против продажи американских вооружений Тайваню

Вашингтон пытается повысить степень напряженности в Тайваньском проливе, считают в Минобороны КНР

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Новые поставки Соединенными Штатами вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Минобороны КНР.

"Китайская сторона выражает решительный протест в связи с поставками США вооружений в тайваньский регион. Американская сторона, не принимая в расчет ключевые озабоченности Китая, грубо вмешивается во внутренние дела КНР, пытаясь повысить степень напряженности в Тайваньском проливе, и, по сути, ускоряет превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку, толкая жителей Тайваня в бездну катастрофы", - сказано в документе.

В заявлении указано, что Китай призывает американскую сторону соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить продажу вооружений Тайваню, а также любые формы военных контактов между США и этим островом.

Ведомство заявило, что Народно-освободительная армия Китая всегда поддерживает высокий уровень боевой готовности, чтобы решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Как сообщило на прошлой неделе Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, Госдепартамент разрешил поставку Тайваню вооружений на $440 млн. В эту партию вошли боеприпасы калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасные части для техники, оружия и программное обеспечение на сумму $108 млн.

МИД КНР выразил протест Вашингтону в связи с этим решением.