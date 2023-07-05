Лукашенко поздравил президента и народ Венесуэлы с Днем независимости

Президент Белоруссии отметил единство подходов Минска и Каракаса в построении многополярного мира

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, отметив совпадение позиций государств в необходимости построения справедливого многополярного мира.

"Несмотря на постоянное давление со стороны США и их союзников, которые не прекращают попыток навязать нам свои ценности и сохранить свой миропорядок, Минск и Каракас продолжают придерживаться собственного пути развития, ориентированного на создание справедливого многополярного мира", - отметил Лукашенко, текст поздравления приводит его пресс-служба.

Белорусский президент считает, что "результативное противостояние этому напору возможно только благодаря еще большему сплочению государств, которые разделяют единые, схожие с нашими, взгляды на новое глобальное устройство".

Лукашенко видит укрепление связей с Венесуэлой очень важным направлением белорусской внешней политики. "Поддержание активного и открытого диалога на всех уровнях является гарантом успешной реализации разнообразных совместных инициатив для обеспечения прогресса обеих стран", - заявил президент Белоруссии.