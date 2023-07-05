СМИ: Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации границы в Персидском заливе

Природные ресурсы в разделенной зоне Магмура, включая месторождение Эд-Дурра, являются совместной собственностью Саудовской Аравии и Кувейта, говорится в сообщении Саудовского агентства печати

ДУБАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Эр-Рияд призвал Тегеран начать переговоры по демаркации морской границы в районе спорного месторождения природного газа Эд-Дурра, на которое претендуют Саудовская Аравия, Кувейт и Иран. Об этом во вторник сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на информированный источник в министерстве иностранных дел королевства.

"Природные ресурсы в разделенной зоне Магмура, включая месторождение Эд-Дурра, являются совместной собственностью Саудовской Аравии и Кувейта, и только они имеют право на добычу полезных ископаемых в этом районе, - говорится в сообщении. - Королевство вновь призвало Иран начать переговоры по демаркации восточной границы зоны, разделенной между Саудовской Аравией и Кувейтом, в соответствии с положениями международного права".

21 марта прошлого года Кувейт и Саудовская Аравия достигли соглашения о разработке и эксплуатации месторождения Эд-Дурра, расположенного в нейтральной зоне на границе двух государств в Персидском заливе. Ожидается, что добыча составит 28,3 млн куб. м природного газа, а также 84 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. При этом объемы добычи будут разделены поровну между двумя странами в соответствии с установленными морскими границами. Тегеран со своей стороны осудил это соглашение, заявив о своих правах на газовое месторождение.

В 2019 году власти Кувейта и Саудовской Аравии подписали несколько соглашений и меморандум о взаимопонимании, которые касались разработки месторождений нефти и газа в нейтральной зоне на границе двух государств. В частности, объемы нефти в этом регионе, по оценкам местных экспертов, составляют порядка 0,5% мировых запасов.