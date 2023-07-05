Токаев отметил роль Назарбаева в переносе столицы Казахстана в Астану

По словам президента Казахстана, это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее народа

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что инициатива первого главы республики Нурсултана Назарбаева о переносе столицы из Алма-Аты была геополитически верным решением.

Глава государства выступает на форуме городов - побратимов Астаны, посвященном 25-летнему юбилею столицы республики. "Как известно, решение о переносе столицы далось непросто. Была проделана масштабная работа. Это был очень сложный для страны период: спад экономики, люди не были готовы к рыночным отношениям. В это трудное время по инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Верховным советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения", - сказал Токаев.

По его словам, это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее народа. "Эта инициатива первого президента превратилась в новую национальную идею. Безусловно, она в полной мере соответствует нашим национальным интересам. Поэтому нам необходимо достойно и справедливо оценивать вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в это дело", - отметил Токаев.

Согласно прогнозам экспертов, которые привел президент, число жителей Астаны достигнет 2 млн уже к 2030 году. "С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в 100 раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны", - уточнил он.