Пашинян назвал вопрос безопасности самым большим вызовом для Армении

По словам премьера страны, реализация повестки мира не гарантирована по той причине, что зависит не только от действий Еревана

ЕРЕВАН, 5 июля. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян назвал самым большим вызовом для страны вопрос внешней безопасности. С таким заявлением он выступил в среду в ходе послания по случаю Дня Конституции.

"Нашими самыми большими вызовами в обеспечении конституционной реальности остаются внешняя безопасность (мир и/или внешние границы) и, несомненно, заслуживающая доверия судебная система. Заслуживающая доверия для всех: и для правительства, и для оппозиции, и для общественности. Наши проблемы в сфере внешней безопасности известны каждому из вас, и здесь мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. В то же время, уверен, что принятая правительством повестка мира не имеет альтернативы, поскольку мир является самым надежным фактором нашего суверенитета и безопасности", - приводит слова премьера пресс-служба армянского кабмина.

Как добавил Пашинян, реализация повестки мира не гарантирована по той причине, что зависит не только от действий Армении, однако очевидно и неоспоримо и то, что Ереван должен приложить все легитимные усилия для достижения мира.

"В этом контексте ключевое значение имеет создание надлежащих механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и признания территориальной целостности Республики Армения площадью 29 тыс. 800 кв. км", - заключил он.