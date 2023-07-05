5 июля, 05:37
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал вопрос безопасности самым большим вызовом для Армении

По словам премьера страны, реализация повестки мира не гарантирована по той причине, что зависит не только от действий Еревана

ЕРЕВАН, 5 июля. /ТАСС/. Премьер Армении Никол Пашинян назвал самым большим вызовом для страны вопрос внешней безопасности. С таким заявлением он выступил в среду в ходе послания по случаю Дня Конституции.

"Нашими самыми большими вызовами в обеспечении конституционной реальности остаются внешняя безопасность (мир и/или внешние границы) и, несомненно, заслуживающая доверия судебная система. Заслуживающая доверия для всех: и для правительства, и для оппозиции, и для общественности. Наши проблемы в сфере внешней безопасности известны каждому из вас, и здесь мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. В то же время, уверен, что принятая правительством повестка мира не имеет альтернативы, поскольку мир является самым надежным фактором нашего суверенитета и безопасности", - приводит слова премьера пресс-служба армянского кабмина.

Как добавил Пашинян, реализация повестки мира не гарантирована по той причине, что зависит не только от действий Армении, однако очевидно и неоспоримо и то, что Ереван должен приложить все легитимные усилия для достижения мира.

"В этом контексте ключевое значение имеет создание надлежащих механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и признания территориальной целостности Республики Армения площадью 29 тыс. 800 кв. км", - заключил он. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация