В Алма-Ате главы погранслужб стран ШОС обсудили противодействие терроризму

Согласно заявлению Комитета национальной безопасности Казахстана, на заседании выработали общие меры противодействия актуальным вызовам и угрозам, связанные в том числе с контрабандой оружия и наркотиков, незаконной миграцией и иными вызовами

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Руководители пограничных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе прошедшего в Алма-Ате заседания выработали общие меры по борьбе с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"5 июля 2023 года в городе Алматы проведено 9-е заседание руководителей пограничных служб и компетентных органов государств - членов ШОС. Рассмотрены вопросы обстановки на государственных границах стран - участниц ШОС; подведены итоги совместных пограничных операций; обсуждены планы работ на 2024 год, а также выработаны общие меры противодействия актуальным вызовам и угрозам, связанные с терроризмом, контрабандой оружия и наркотиков, незаконной миграцией и иными вызовами", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие делегации пограничных служб Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, наблюдатели из Белоруссии и Монголии, а также Региональной антитеррористической структуры ШОС и Совета командующих пограничными войсками государств - участников СНГ.

Казахстан в 2023-2024 году будет председательствовать в ШОС.