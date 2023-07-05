Контртеррористическая операция завершена, сообщили в Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Израильские подразделения покинули лагерь палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан, операция там завершена. Об этом сообщил ТАСС по телефону представитель Армии обороны Израиля.

"Подразделения покинули лагерь [палестинских беженцев] в Дженине", - заявил армейский представитель. Он утвердительно ответил на вопрос о том, завершена ли там начатая в ночь на понедельник израильскими военными контртеррористическая операция.

Во вторник вечером министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные ликвидировали "производственную площадку терроризма" в Дженине. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в тот же день анонсировал скорое выполнение поставленных перед военными в этом городе задач, отметив, что "широкомасштабная операция в Дженине не разовая". В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в этом палестинском городе 19 июня, тогда целью рейда было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильская армия начала поздно вечером во вторник вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин. Незадолго до этого пресс-служба сообщила, что в перестрелке с вооруженными боевиками в этом районе был убит израильский военнослужащий. Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.

В среду ночью после начала вывода израильских подразделений из лагеря Дженин палестинские радикалы из сектора Газа выпустили пять ракет по Израилю. Армейская пресс-служба сообщила, что все пять запусков были перехвачены системой ПВО. Позже военные проинформировали, что нанесли удары по военным целям ХАМАС на территории палестинского анклава. "В ответ на ракеты, выпущенные в ночное время из сектора Газа по территории Израиля, истребители нанесли удар по подземному цеху по производству оружия <…>, а также по мастерской по производству сырья для ракет, принадлежащим [палестинскому радикальному движению] ХАМАС в секторе Газа", - пояснили в армейской пресс-службе.