По словам вице-премьера по реинтеграции республики Олега Серебряна, он продлится на шесть месяцев

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии приветствуют продление мандата миссии ОБСЕ в Кишиневе еще на полгода. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян.

"Если раньше продление мандата миссии ОБСЕ, которая работает в Молдове на протяжении 30 лет, было чистой формальностью, то сейчас возникли вопросы", - сказал он в эфире телеканала ТV-8. По его словам, при обсуждении продления мандата миссии после 1 июля возникли трения - рассматривался срок в три месяца, но потом удалось договориться о шести месяцах.

"Сначала представители Тирасполя, а потом и Москва выразили недовольство деятельностью миссии. Кстати, раньше и в Кишиневе определенные эксперты критиковали ее работу. Я как дипломат понимаю, что миссии нужно сохранять равновесие, что не всегда бывает легко. ОБСЕ обвиняли даже в том, что не ведутся переговоры между Кишиневом и Тирасполем", - уточнил Серебрян.

При этом он назвал недостоверными публикации в СМИ, что Россия согласилась на продление миссии, только с условием организации до конца года очередного раунда переговоров "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США И ЕС). "Нет, такого решения не было. Может быть такое условие и было, но оно получило бы отказ с нашей стороны. Наша позиция по этому поводу предельно ясная: пока продолжается война на Украине, формат "пять плюс два" созвать невозможно", - считает Серебрян.

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два", не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.