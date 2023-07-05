Премьер Эстонии назвала членство в НАТО единственной рабочей гарантией безопасности Киева

По мнению Каи Каллас, двусторонние соглашения по безопасности и продолжение финансовой и военной помощи в долгосрочной перспективе, предлагаемые странами-членами альянса, будут недостаточными

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что вступление Украины в НАТО станет единственной по-настоящему рабочей гарантией безопасности, которую альянс может предоставить этой стране.

"Нам нужны практичные, конкретные шаги на пути к членству в НАТО. Мне кажется, что разговоры о гарантиях безопасности в действительности только размывают картину... Единственная гарантия безопасности, которая действительно будет работать и обойдется дешевле, чем что-либо еще, - это членство в НАТО", - заявила Каллас в интервью газете Financial Times, опубликованном в среду.

По ее мнению, такие меры, как двусторонние соглашения по безопасности и продолжение финансовой и военной помощи в долгосрочной перспективе, предлагаемые странами-членами альянса, будут недостаточными. "Это то, что мы делаем сейчас, но это не дает никаких дополнительных гарантий", - подчеркнула Каллас.

Эстонский премьер полагает, что на карте европейской безопасности не должно оставаться "серых зон", которые, как считает Каллас, становятся источниками войн и конфликтов. "До тех пор, пока всем странам, которые хотят присоединиться к альянсу, не будет позволено это сделать, я думаю, картина всей [евроатлантической] безопасности не будет полной", - сказала она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс во время конфликта невозможно, страны-члены организации и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.