Молдавия не намерена отказываться от Приднестровья ради интеграции в ЕС

Как заявил вице-премьер республики Олег Серебрян, процесс приднестровского урегулирования зависит не только от евроинтеграции, но и ситуации в экономике Молдавии, конфликта на Украине

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Руководство Молдавии не намерено отказываться от Приднестровья ради интеграции в Евросоюз. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции республики Олег Серебрян.

"Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра", - прокомментировал вице-премьер в эфире телеканала TV-8 высказывания некоторых радикальных молдавских политиков о том, что отказ от Приднестровья ускорил бы вступление в ЕС.

Серебрян подчеркнул, что процесс приднестровского урегулирования зависит не только от евроинтеграции, но и ситуации в экономике Молдавии, конфликта на Украине. "Во многом будущее приднестровского урегулирования зависит от обстановки на Украине, но не только от этого. Оно зависит и от нас, и от населения. Если у нас будет больше притягательная сила для жителей Приднестровья, то это создаст благоприятный климат для сближения", - пояснил он.

Ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о необходимости возобновления переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе.