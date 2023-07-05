Китай выступил за визит Борреля в удобное для обеих сторон время

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не прокомментировал причины, по которым возможную встречу отменили

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Пекин придает большое значение отношениям с Евросоюзом и надеется, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель посетит Китай в удобное для обеих сторон время. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай придает большое значение отношениям с Европейским союзом, <…> надеемся, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Китай в удобное для обеих сторон время", - сказал Ван Вэньбинь. Он не стал комментировать причины, по которым возможный визит был отменен.

Агентство Reuters передавало во вторник, что Китай отложил запланированную на следующую неделю поездку Борреля в республику.

18 мая глава внешнеполитической службы ЕС выразил мнение в опубликованной в испанской газете El Pais статье, что отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах". Боррель считает, что эта ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает неудобные дилеммы. Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса.