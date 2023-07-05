Додон: власти Молдавии действуют против интересов народа под диктовку западных кураторов

По словам бывшего президента республики, соцопросы показывают недовольство населения действиями руководства страны

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Молдавия под руководством президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности перестала быть суверенной страной. Об этом заявил в среду бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"На данном этапе, с этой властью Молдавия не суверенная страна. Я думаю, что большинство граждан согласятся с тем, что нынешнее руководство республики работает под диктовку западных кураторов", - написал он в среду в своем Telegram-канале, пояснив, что "суверенитет - это когда государственные органы принимают решения в интересах народа". По его словам, социологические опросы показывают недовольство населения властью, что означает, что она принимает решения не в интересах людей.

В Молдавии летом прошлого года начались акции протеста оппозиции, которая обвиняет Санду и правящую партию в резком падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с острым экономическим кризисом. Протестующие указывают на многократно выросшие цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию, превысившую 30%. Как свидетельствуют опросы, около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. На этом фоне в феврале было отправлено в отставку правительство Натальи Гаврилицы и назначен новый кабинет во главе с Дорином Речаном.