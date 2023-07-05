Fox: в США потребовали, чтобы ядерное оружие контролировал человек, а не ИИ

Конгрессмен Тед Лью предложил на рассмотрение соответствующую поправку к законодательству

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Конгрессмен Тед Лью (демократ от штата Калифорния) предложил на рассмотрение поправку к законодательству, которая гарантировала бы, что ядерный арсенал США останется под контролем человека, а не искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его данным, поправка требует от Пентагона создания такой системы, которая обеспечивала бы "значительный человеческий контроль для запуска любого ядерного оружия". Как отмечает законодатель, именно люди должны иметь последнее слово при принятии решения о запуске оружия и выборе цели. ИИ может использоваться только для быстрой оценки данных и разработки вариантов для военных.

Поправку поддержали законодатели как Республиканской, так и Демократической партий, что свидетельствует о возросших опасениях роли ИИ в жизни людей. По данным телеканала, на следующей неделе пройдет обсуждение возможных поправок к законопроекту о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону NDAA (National Defense Authorization Act) на 2024 финансовый год.

США приняли и обнародовали в феврале политическую декларацию "об ответственном военном применении" ИИ и автономных систем. Как признал тогда Госдепартамент США, этот документ состоит из серии принципов, не накладывающих на Вашингтон никаких юридических обязательств. По замыслу американской администрации, декларация должна помочь в обеспечении "международного консенсуса" по вопросам того, как вооруженные силы должны ответственным образом применять ИИ и автономные системы при проведении своих операций.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества. Маск также считает, что развитие технологий может привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые не смогут отключить его.