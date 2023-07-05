Президент Азербайджана заявил о необходимости расширения Совбеза ООН

По мнению Ильхама Алиева, нынешний состав организации не отражает сложившихся реалий

БАКУ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что состав Совета Безопасности ООН не отражает сложившихся реалий и должен быть расширен за счет представителей стран Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза.

"В настоящее время международные организации, в частности ООН, не оправдывают ожиданий человечества. ООН неизбежно должна пройти через серьезные реформы. Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. Мы выступаем за расширение состава Совета Безопасности, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. Я рад, что сегодня в мире консенсус по этому поводу растет", - сказал азербайджанский лидер, выступая в среду на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Алиев подчеркнул, что страны, председательствующие в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканском союзе, должны иметь места в Совете Безопасности ООН на ротационной основе с правом вето.

В среду в Баку начала работу министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. В ней принимают участие министры и заместители министров иностранных дел.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку 25-26 октября 2019 года саммита движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 годах. Позднее председательство страны продлено еще на один год.