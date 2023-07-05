Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе

По словам президента Азербайджана, Париж "по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран"

БАКУ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию во вмешательстве во внутренние дела страны и поддержке сепаратизма в Карабахе.

"Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - заявил он на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Алиев подчеркнул, что Франция должна извиниться за колониальное прошлое и колониальные преступления, а также "акты геноцида против государств - членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах".

"Извинения перед миллионами людей, которых его [президента Франции Эмманюэля Макрона] предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка", - сказал глава государства.