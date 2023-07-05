В МИД Португалии заявили о сложности принятия Украины в ЕС без гарантий безопасности

По словам главы дипведомства Жуау Гомеша Кравиньу, Евросоюз играет важную роль в обсуждениях по этой теме

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Евросоюз играет важную роль в вопросе гарантий безопасности для Украины, без них принять эту страну в объединение будет сложно. Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу в интервью газете Die Presse, опубликованном в среду.

"Этот вопрос [гарантий безопасности] активно обсуждается в НАТО, но ЕС также играет важную роль, хотя и не обладает такими же возможностями, как НАТО. Это связано с тем, что данный вопрос имеет отношение к расширению ЕС. Без гарантий безопасности вступление Украины в ЕС затруднено", - сказал политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что будущее Украины связано с альянсом, но сейчас приоритетом является "утверждение Украины как суверенного и независимого государства". Он добавил, что по окончании боевых действий необходимо сосредоточиться на "достойных доверия соглашениях по безопасности Украины".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в альянс Украины и его приближение к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.