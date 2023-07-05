В Киргизии арест россиянки Крыловой по делу об экстремизме продлили до 4 сентября

Россия в начале июня объявила в розыск фигурантку уголовного дела об экстремистском сообществе "Левое сопротивление"

БИШКЕК, 5 июля. /ТАСС/. Суд Первомайского района Бишкека до 4 сентября продлил срок содержания под стражей россиянки Алены Крыловой, которая проходит по возбужденному в РФ делу об экстремистском сообществе "Левое сопротивление". Об этом ТАСС сообщили в Службе исполнения наказаний (СИН) при Минюсте Киргизии.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека срок содержания Крыловой в СИЗО-1 продлен до 4 сентября 2023 года", - заявила представитель пресс-службы СИН.

По ее словам, Крылова находится в следственной изоляторе столицы Киргизии на основании решения суда Первомайского района Бишкека. "Жалоб на условия содержания в СИЗО-1 со стороны гражданки Крыловой не поступало", - отметили в ведомстве.

Объявленная российскими правоохранительными органами в розыск фигурантка уголовного дела об экстремистском сообществе "Левое сопротивление" Крылова была арестована в Киргизии в начале июня. Несколько месяцев назад она подала документы на получение статуса политического беженца в Министерство труда и социальной защиты Киргизии. В случае получения такого статуса ее уголовное преследование, в соответствии с законодательством республики, должно быть прекращено.

Ранее УФСБ России по Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в таковом) в отношении предполагаемых участников экстремистского движения "Левое сопротивление", среди которых осужденная за призывы к террористической деятельности Дарья Полюдова, Игорь Кузнецов, Кирилл Котов, Сергей Кирсанов и Андрей Романов.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Алены Крыловой, она была объявлена в международный розыск.