5 июля, 07:30
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев заявил, что Армения должна вывести вооруженные силы из Карабаха

По мнению президента Азербайджана, армянские военные "должны быть разоружены и демобилизованы", если Ереван действительно хочет мира в регионе

БАКУ, 5 июля. /ТАСС/. Армения должна вывести военнослужащих своих вооруженных сил из Карабаха, если она действительно хочет мира в регионе. Об этом в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил. Если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана", - цитирует его агентство АзерТАдж.

Азербайджанский президент добавил, что "армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы". 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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