МИД КНР: доклад об уходе США из Афганистана не говорит о жертвах среди мирных жителей

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь отметил, что документ также не отразил нарушение страной международного права, вмешательство во внутренние дела других государств под знаменем демократии и выборочную борьбу с террористами

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Доклад госдепартамента США с критикой процесса вывода войск США из Афганистана не говорит о том, что американская интервенция привела к большому числу жертв среди гражданского населения. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Вызывает сожаление, что те вопросы, которые США действительно стоило рассмотреть и осмыслить, не отражены в докладе, например, нарушение международного права, <...> вмешательство во внутренние дела других стран под знаменем демократии и выборочная борьба с террористами, которая породила еще больше терроризма, привела к большому числу жертв среди невинного гражданского населения и ввергла в хаос региональный мир", - сказал Ван Вэньбинь.

Он указал, что Вашингтон "должен вернуть замороженные активы афганского центрального банка афганскому народу, отменить односторонние санкции в отношении Афганистана, принципиально отказаться от политики милитаризма, исправить бессмысленную агрессию и вмешательство в дела других стран".

Госдеп 30 июля опубликовал доклад с резкой критикой процесса вывода войск США из Афганистана. В нем говорится, что руководство Госдепартамента США не назначало лиц, которые бы координировали процесс вывода американских военных из Афганистана.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.