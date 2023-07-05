В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены также включили на подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге поступили в 10:25 мск. Сирены также включили на подконтрольной Киеву части ДНР.

Через 20 минут сирены начали работать в Николаевской и Одесской областях. Также тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях. Таким образом, сирены звучат уже в шести регионах Украины.

Ночью воздушная тревога объявлялась на востоке страны. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

В новость внесены изменения (10:58 мск) - добавлена информация про воздушную тревогу в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.