В Сербии заявили об отсутствии запасного плана относительно перспектив вступления в ЕС

По словам премьер-министра Аны Брнабич, экономически страна уже является частью Европейского союза

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сербские власти не разрабатывали какого-либо запасного плана на случай отсутствия прогресса в вопросе вступления страны в состав Евросоюза. Об этом в среду сообщил портал Euractiv со ссылкой заявление премьер-министра Сербии Аны Брнабич.

"Экономически мы уже являемся частью Европейского союза, а культурно, географически и исторически мы являемся частью европейского континента и европейской семьи наций. В конце концов, я не думаю, что у нас есть план Б [в отношении ЕС]", - подчеркнула глава сербского правительства.

Сербский лидер Александар Вучич, президентский мандат которого истекает в 2027 году, заявлял ранее, что не верит в то, что Сербия станет членом ЕС до конца его президентского срока. Президент балканской республики также сообщал, что вопрос выбора между Европейским союзом и БРИКС может встать перед будущим поколением сербов. По его мнению, страны ЕС не хотят видеть Белград в числе членов объединения.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. Недавно статус кандидата на вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран нет.