Европейский суд подтвердил, что Пучдемона лишили иммунитета депутата Европарламента

Политик уже объявил, что обжалует это решение суда

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Европейский суд общей юрисдикции подтвердил решение о лишении парламентской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, являющегося депутатом Европарламента (ЕП). Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

Политик уже объявил, что обжалует это решение суда. По итогам выборов в ЕП в 2019 году экс-лидер испанского региона смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность. В Испании Пучдемона обвиняют в неповиновении и растрате из-за организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

В 2021 году ЕП лишил бывшего главу кабмина автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности. В результате защита политика обжаловала в Европейском суде общей юрисдикции решение ЕП.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию.