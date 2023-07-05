Правительство Молдавии денонсировало два соглашения в рамках СНГ

Речь идет о соглашениях о технических барьерах в зоне свободной торговли и о защите прав потребителей

КИШИНЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии приняло решение денонсировать подписанные в рамках СНГ соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли, а также о защите прав потребителей. Решение принято на заседании, которое в прямом эфире транслировалось по телевидению.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. В этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ужесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках объединения. Однако министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба заявлял, что республика должна оставить в силе те из них, которые полезны для экономики. Такой же позиции придерживается министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который считает, что выход из СНГ нанесет удар по главной отрасли страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявляя о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.