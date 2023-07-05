Лукашенко сообщил, что Белоруссия принимает зеркальные меры в ответ на угрозы суверенитету

По словам президента республики, страна сталкивается с провокациями на внешних рубежах

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белоруссия принимает зеркальные меры в ответ на военные и экономические угрозы суверенитету. Об этом на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в настоящее время Минск, "кроме экономического диктата, политического, информационного давления", сталкивается с провокациями на внешних рубежах, "попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне". Он подчеркнул, что в стане адекватно реагируют на подобные действия и продолжают совершенствовать систему национальной и в первую очередь военной безопасности страны.