5 июля, 08:55

Суд в Риге признал законным отзыв лицензии у "Дождя"

В своем решении суд указал, что свободу слова можно ограничивать в тех случаях, когда речь идет об угрозе национальной безопасности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Административный районный суд Риги признал законным решение Национального совета по электронным СМИ Латвии аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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Об этом журналистам в среду сообщили в суде.

"Суд принял во внимание ряд административных производств, открытых против телеканала "Дождь". Также в своем решении суд указал, что свободу слова можно ограничивать в тех случаях, когда речь идет об угрозе национальной безопасности. Таким образом, решение об отзыве у данного телеканала лицензии признано законным", - сообщили журналистам. 

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