CBS: в шкафу камеры хранения Белого дома нашли белый порошок

По информации источника газеты, вещество дало положительный результат на кокаин

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Белый порошок, предположительно, кокаин, был обнаружен в кладовом помещении Белого дома, в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Об этом во вторник сообщила телекомпания CBS.

По ее информации, помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена и обслуживающего персонала. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов заявил CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование инцидента, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ в камеру хранения.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозрительное вещество было обнаружено вечером в воскресенье. Пожарный из группы по работе с опасными веществами, прибывший на место, отрапортовал о находке: "Видим желтую ленту, на которой написано "гидрохлорид кокаина". По словам источника газеты, вещество дало положительный результат на кокаин, но его было мало.

Официальный представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил газете, что специалисты проводят дальнейшую проверку вещества и выясняют, как оно попало в Белый дом. По его словам, после обнаружения подозрительного вещества находившихся в Белом доме чиновников ненадолго эвакуировали. Президента США Джо Байдена в то время в здании не было. "Ведется расследование причины и способа попадания [вещества на территорию Белого дома]", - сказал Гульельми.