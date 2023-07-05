5 июля, 08:38,
обновлено 5 июля, 09:07

Токаев подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства с Россией

Президент Казахстана поставил перед послом страны в РФ Дауреном Абаевым несколько задач по развитию двустороннего взаимодействия

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с недавно назначенным послом Казахстана в России Дауреном Абаеваевым подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства с РФ. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией. Президент поставил перед Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана 3 июля назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России. 16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Абаев родился в 1979 году. В последние годы занимал должности министра информации и общественного развития, а также первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана. Кроме того, в 2011-2016 годах находился на посту пресс-секретаря, а позже советника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. С января 2022 года по январь 2023 года был министром культуры и спорта республики. В марте 2023 года получил назначение на пост заместителя генерального секретаря СНГ. 

Теги:
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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