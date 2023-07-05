Зеленский провел двухчасовую ставку для обсуждения ситуации на украинских АЭС

С докладами выступили руководитель компании "Энергоатом" Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовое заседание ставки верховного главнокомандующего в расширенном составе для обсуждения вопросов защиты атомных электростанций, а также хода боевых действий и производства в стране боеприпасов.

"Сегодня ставка расширена. Два часа для обсуждения основных вызовов. Первое - защита АЭС", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В этой части заседания с докладами выступили руководитель компании "Энергоатом", являющейся оператором украинских АЭС, Петр Котин и директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.

Также обсуждался ход боевых действий, с докладами выступили главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и другие. Зеленский дал Залужному "распоряжение усиливать север" Украины.

Третьей темой заседания стало наращивание производства техники и боеприпасов на Украине, а также ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады представили министр обороны Украины Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр инфраструктуры - вице-премьер Александр Кубраков.

22 июня Зеленский накануне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. А жители Киева после слов президента начали скупать йод в аптеках. 29 июня на территории Днепропетровской и Николаевской областей, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей прошли учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС.