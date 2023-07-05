5 июля, 11:01

Спецслужба Грузии заявила о задержании гражданина страны властями Южной Осетии

Ведомство известило об инциденте международных партнеров и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии сообщила, что власти Южной Осетии задержали гражданина страны на территории, прилегающей к селу Дисеви.

"С момента получения информации об указанном инциденте служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует миссия наблюдателей Евросоюза", - говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что ведомство известило об инциденте международных партнеров Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. 

Теги:
ГрузияЮжная Осетия
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